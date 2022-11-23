Россияне повредили 80% зданий в Изюме 23 ноября, 07:00 Изюм после российских ударов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В результате действий российских оккупантов в Изюме Харьковской области повреждено или уничтожено 80% зданий. Несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Также оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма.



«В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным громадам Львовщины, Ивано-Франковщины, Киевщины и других регионов. Рассчитываем на поддержку, к сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство», — заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу Укрпошта. Также в деоккупированные громады вернулись отделения банков.