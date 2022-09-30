В Изюме обнаружили склад оккупантов с боеприпасами и пропагандистскими листовками 30 сентября, 14:38 На складе в Изюме военные РФ хранили боеприпасы и пропагандистские листовки (Фото:dbr.gov.ua)

В освобожденном Изюме Харьковской области правоохранители обнаружили склад оккупантов. В нем хранились боеприпасы и пропагандистские открытки для псевдореферендума.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Склад находился на территории Изюмского лесхоза. Во время оккупации там базировалась 1-я танковая дивизия русской армии.

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Листовки завезли с территории РФ, макулатуру распространяли с помощью авиации.

Убегая, российские войска, бросили арсенал боеприпасов, в том числе снаряды для систем реактивного залпового огня. Их передали украинским бойцам.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

