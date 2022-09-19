Газа нет, свет будет через две недели. Мэр Изюма рассказал о ситуации в городе 19 сентября, 13:16 Мэр Изюма рассказал о ситуации в городе (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Мэр Изюма Валерий Марченко заявил, что в освобожденном городе практически полностью разрушена критическая инфраструктура. Ее восстановление займет некоторое время.

В эфире телемарафона он сообщил, что свет в городе появится не позднее чем через две недели, также специалисты работают над восстановлением газоснабжения.

Главной проблемой для коммунальщиков будет восстановление газоснабжения в многоквартирных домах, поскольку все сети разбиты, и отремонтировать за столь короткое время их невозможно.

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Мэр рассказал, что жители Изюма, которые из-за оккупации были вынуждены покинуть город, постепенно возвращаются.

«До 24 февраля в городе насчитывалось более 45 тысяч человек. Не массово, но люди начинают возвращаться. Все не вернутся, потому что многим негде жить — разбомблены, разбиты квартиры, дома», — сказал Марченко.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

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