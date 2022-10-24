В Изюме нашли 13 мешков секретных документов ВС РФ 24 октября, 16:50 Документация была брошена в подвальном помещении одного из учебных заведений (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители собрали в освобожденном Изюме Харьковской области 13 мешков секретных документов российских оккупантов, брошенными ими во время бегства из региона.

Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Военная документация ВС РФ была обнаружена в подвальном помещении одного из местных учебных заведений, в котором квартировались российские захватчики.

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«Среди обнаруженных вещественных доказательств — секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области с маршрутом движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений и предпринимателей и коммунальных предприятий», — рассказали в Нацполиции.

Изюм был освобожден украинскими подразделениями от ВС РФ 10 сентября в рамках масштабного контрнаступления на Харьковском направлении.

Из-за натиска ВСУ российские войска отступали в такой спешке, что бросали в оставленных населенных пунктах не только документацию, но и свою бронетехнику и даже личный состав.