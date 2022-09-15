В Изюме нашли документы ВС РФ, которые помогут идентифицировать сбежавших оккупантов

15 сентября, 13:50
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В частности, правоохранители нашли документы конкретных воинских частей РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В частности, правоохранители нашли документы конкретных воинских частей РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские правоохранители обнаружили в освобожденном от российских захватчиков Изюме Харьковской области документацию ВС РФ.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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«Сегодня нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу, конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были», — рассказал глава департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.

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Помимо документов, оперативники также изъяли много компьютерной техники, которой пользовались оккупанты и коллаборанты, однако хранящиеся на ней данные еще требуют детального анализа.

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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Российские военные Контрнаступление Офис генерального прокурора Война России против Украины

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