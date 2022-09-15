В Изюме нашли документы ВС РФ, которые помогут идентифицировать сбежавших оккупантов 15 сентября, 13:50 В частности, правоохранители нашли документы конкретных воинских частей РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские правоохранители обнаружили в освобожденном от российских захватчиков Изюме Харьковской области документацию ВС РФ.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

«Сегодня нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу, конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были», — рассказал глава департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.

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Помимо документов, оперативники также изъяли много компьютерной техники, которой пользовались оккупанты и коллаборанты, однако хранящиеся на ней данные еще требуют детального анализа.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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