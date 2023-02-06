В Изюме началось перезахоронение тел эксгумированных жертв агрессии РФ 6 февраля, 18:28 Место массового захоронения в Изюме (Фото:Пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

В Изюме Харьковской области начался процесс перезахоронения тел эксгумированных жертв агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил заместитель мэр Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, захоронение проводится на городских кладбищах там, где разрешает ситуация с минированием.

Мацокин сообщил, что за один день хоронят 10−12 тел погибших.

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«Весь процесс происходит в тесном взаимодействии с родными умерших. Расходы на захоронение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс пока неизвестно», — добавил заместитель городского головы.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом нашли около 440 могил.

