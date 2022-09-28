В Изюме началась эвакуация на зимний период 28 сентября, 19:33 Эвакуация из Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Власти деоккупированного Изюма призывают местных эвакуироваться из города на зимний период. Причиной этого называют серьезные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Городские власти организуют бесплатную эвакуацию всех желающих, с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины.

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«Накануне холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону», — говорится в сообщении.

Также в Харьковской области из-за постоянных обстрелов деоккупированных территорий власть проводит частичную эвакуацию населения.



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