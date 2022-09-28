В Изюме началась эвакуация на зимний период

28 сентября, 19:33
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Эвакуация из Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Эвакуация из Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Власти деоккупированного Изюма призывают местных эвакуироваться из города на зимний период. Причиной этого называют серьезные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Городские власти организуют бесплатную эвакуацию всех желающих, с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины.

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«Накануне холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/max.strel.9/posts/1863677700506114

Также в Харьковской области из-за постоянных обстрелов деоккупированных территорий власть проводит частичную эвакуацию населения.

Украинские силы уже освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ на востоке страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Изюм Эвакуация Харьковская область Война России против Украины

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