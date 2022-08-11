В Изюме катастрофическая ситуация, жители массово хотят выехать — депутат горсовета 11 августа, 10:00 Местный депутат рассказал о катастрофической ситуации в Изюме (Фото:Минобороны)

В захваченном городе Изюм Харьковской области сложилась катастрофическая ситуация. Около 10 тысяч жителей хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник.

«По нашим данным, около 10 тысяч граждан ожидают эвакуацию, потому что зимний сезон уже приближается, а ситуация с теплоснабжением катастрофическая», — сказал Стрельник.

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По его словам, выехать из Изюма на подконтрольную территорию очень сложно, но возможно, благодаря совместным усилиям волонтеров, украинских органов государственной власти и представителей международных организаций. Пока это удается единицам.

Обстановку в Изюме он назвал тяжелой. Оккупанты устраивают провокации и обстреливают жилые дома, пытаясь обвинить в этом ВСУ.

Депутат рассказал, что сейчас украинские войска наносят контрудары оккупантов и освобождает некоторые населенные пункты в Изюмском районе, а войска РФ «от отчаяния всю свою злость пытаются выплеснуть на местное население».

Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что больше всего за период полномасштабного вторжения ракетных атак оккупанты нанесли именно по городу Изюм.

По данным на 2018 год, в Изюме проживало около 50 тысяч человек.

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