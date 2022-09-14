В Изюме оккупанты разрушили 80% города, погибло не менее тысячи человек 14 сентября, 02:17 Разрушения в Изюме Харьковской области (Фото:Офис президента)

Начальник управления Изюмского городского совета и депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что оккупанты разрушили 80% города.



Об этом сообщает Громадське.

«Разрушения в городе ужасающие. Почти 80% разрушены. Экспертиза покажет, не является ли эта цифра больше. Это и жилые дома, и многоэтажки. Сейчас, накануне зимы, необходимо осуществить ряд мер по обеспечению жизнедеятельности города в отопительный период», — заявил Стрельник.

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Он отметил, что жертвами российской агрессии в городе стали не менее тысячи человек. Властям удавалось проводить неофициальную эвакуацию из города, так как оккупанты не давали гуманитарных коридоров.

«Был случай, когда российские танки в упор расстреляли многоквартирный дом и под его завалами погибли десятки человек. Также известно о ситуациях, когда людей арестовывали и убивали из огнестрельного оружия», — сообщил депутат.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.



В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

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