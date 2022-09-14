В Изюме оккупанты разрушили 80% города, погибло не менее тысячи человек

14 сентября, 02:17
Поделиться:
Разрушения в Изюме Харьковской области (Фото:Офис президента)

Разрушения в Изюме Харьковской области (Фото:Офис президента)

Начальник управления Изюмского городского совета и депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что оккупанты разрушили 80% города.

Об этом сообщает Громадське.

«Разрушения в городе ужасающие. Почти 80% разрушены. Экспертиза покажет, не является ли эта цифра больше. Это и жилые дома, и многоэтажки. Сейчас, накануне зимы, необходимо осуществить ряд мер по обеспечению жизнедеятельности города в отопительный период», — заявил Стрельник.

Видео дня

Он отметил, что жертвами российской агрессии в городе стали не менее тысячи человек. Властям удавалось проводить неофициальную эвакуацию из города, так как оккупанты не давали гуманитарных коридоров.

«Был случай, когда российские танки в упор расстреляли многоквартирный дом и под его завалами погибли десятки человек. Также известно о ситуациях, когда людей арестовывали и убивали из огнестрельного оружия», — сообщил депутат.

Читайте также:

Украинский военный стоит на российской гаубице в Харьковской области (Фото:Press service of the 25th Airborne Brigade of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS) 125 танков, БМП и БТР. В CIT озвучили потери российской армии при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Изюм Харьковская область Изюм-Харьков Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X