В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России — Ермак

4 июня, 13:22
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В городе Изюм Харьковской области украинские военные уничтожили почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии», — написал он.

Ранее о том, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского микроблогера. Причиной разгрома в материале называют некомпетентных командиров.

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По информации ISW, российские командиры не учли боевые вызовы и не обеспечили необходимым оборудованием подразделения. Также российская тяжелая артиллерия невовремя ремонтировалась.

Кроме того, оккупантам не хватало эффективного общения с командными центрами, и они полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Изюм Харьковская область Андрей Ермак Война России против Украины

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