Власти Изюма прогнозируют более тысячи жертв оккупантов: в городе несколько массовых захоронений 22 сентября, 15:15 Количество жертв оккупантов в Изюме может превышать тысячу (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Число жертв российских оккупантов среди мирного населения в Изюме может составить более тысячи.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

По его словам, минимум в трех местах обнаружили массовые захоронения.

«И если вначале мы оценивали, что жертв среди мирного населения нашей громады — тысяча лиц, я опасаюсь, что эта цифра может только увеличиться», — сказал Мацокин.

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Эксгумация тел в Изюме продолжается, тела отправляют в Харьков, где с ними работают специалисты.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

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