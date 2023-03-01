В Изюм после деоккупации вернулось 7000 жителей

1 марта, 05:23
Поделиться:
Изюм был освобожден осенью 2022 года (Фото:nakipeloua/Twitter)

Изюм был освобожден осенью 2022 года (Фото:nakipeloua/Twitter)

Начальник Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко сообщил, что в Изюм после деоккупации вернулось около 7000 жителей.

«В нашей громаде до войны проживало почти 50 тысяч населения. После деоккупации осталось 15 тысяч. В настоящее время уже около 22 тысяч. Люди потихоньку возвращаются», - заявил Марченко.

Видео дня

Он сообщил, что в городе 80% многоэтажной застройки разрушены или повреждены, частный сектор разрушен на уровне 30%.

Наибольшей проблемой является дефицит коммунальной техники, которая или украдена или разрушена.

«К примеру, мы имели до войны 10 мусоровозов, сейчас с трудом собрали три, поэтому мусор просто не успеваем вывозить. Это очень большая проблема. Также нет бульдозеров, экскаваторов», — сообщил Марченко.

https://www.youtube.com/watch?v=zPzSZS3RC8c&ab_channel=KharkivMediaHub
Читайте также:
На восстановление больницы в Изюме. Оскароносный режиссер Мишель Хазанавичус передал Фонду Елены Зеленской 125 тысяч евро

Изюм был освобожден 10 сентября 2022 года во время контрнаступательной операции ВСУ в Харьковской области. Город сильно разрушен в результате российских обстрелов и оккупации – там повреждено 80% зданий.

В окрестностях Изюма были найдены массовые захоронения мирных украинцев и украинских военнослужащих, в том числе со следами пыток.

https://www.youtube.com/watch?v=3u9f7-fzECo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Изюм Харьковская область Изюм-Харьков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X