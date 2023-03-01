В Изюм после деоккупации вернулось 7000 жителей 1 марта, 05:23 Изюм был освобожден осенью 2022 года (Фото:nakipeloua/Twitter)

Начальник Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко сообщил, что в Изюм после деоккупации вернулось около 7000 жителей.



«В нашей громаде до войны проживало почти 50 тысяч населения. После деоккупации осталось 15 тысяч. В настоящее время уже около 22 тысяч. Люди потихоньку возвращаются», - заявил Марченко.



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Он сообщил, что в городе 80% многоэтажной застройки разрушены или повреждены, частный сектор разрушен на уровне 30%.



Наибольшей проблемой является дефицит коммунальной техники, которая или украдена или разрушена.

«К примеру, мы имели до войны 10 мусоровозов, сейчас с трудом собрали три, поэтому мусор просто не успеваем вывозить. Это очень большая проблема. Также нет бульдозеров, экскаваторов», — сообщил Марченко.

Изюм был освобожден 10 сентября 2022 года во время контрнаступательной операции ВСУ в Харьковской области. Город сильно разрушен в результате российских обстрелов и оккупации – там повреждено 80% зданий.

В окрестностях Изюма были найдены массовые захоронения мирных украинцев и украинских военнослужащих, в том числе со следами пыток.