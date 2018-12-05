В Измаиле разоблачили цех по производству поддельного коньяка, шампанского и водки
Сегодня, 12:08
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Правоохранители заблокировали в Измаиле Одесской области производство контрафактного алкоголя.
Как сообщили в Госпогранслужбе, дельцы оборудовали подпольный цех, в котором разливали поддельный коньяк, водку и шампанское.
Готовую продукцию злоумышленники сбывали в пограничных районах.
Задержали их во время доставки очередной партии контрафактного алкоголя на одну из торговых точек.
Во время обысков было изъято около 2,7 тысяч литров готовой продукции. Ее стоимость оценивается в более чем миллион гривен.