В Измаиле разоблачили цех по производству поддельного коньяка, шампанского и водки Сегодня, 12:08 127 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители изъяли около 2,7 тысяч литров поддельной продукции Фото: ГПСУ

Правоохранители заблокировали в Измаиле Одесской области производство контрафактного алкоголя.

Как сообщили в Госпогранслужбе, дельцы оборудовали подпольный цех, в котором разливали поддельный коньяк, водку и шампанское.

Готовую продукцию злоумышленники сбывали в пограничных районах.

Задержали их во время доставки очередной партии контрафактного алкоголя на одну из торговых точек.

Во время обысков было изъято около 2,7 тысяч литров готовой продукции. Ее стоимость оценивается в более чем миллион гривен.