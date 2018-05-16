В Измаиле мужчину, бросившего в полицейских гранату, приговорили к 13 годам

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате действий осужденного пострадали двое полицейских

В результате действий осужденного пострадали двое полицейских

Мужчину, который в 2015 году в Измаиле Одесской области бросил в сотрудников полиции осколочную гранату, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре, 33-летний подозреваемый был признан виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в покушении на убийство работников правоохранительных органов.

По данным следствия, в декабре 2015 года он нашел пистолет, патроны к нему и осколочную гранату РГД-5, которые носил при себе.

"В тот же день жители дома в Измаиле заметили его с оружием в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако злоумышленник начал от них убегать и совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону правоохранителей. Затем житель Измаила бросил в них гранату, в результате чего двум сотрудникам полиции были нанесены легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В то же время сам подозреваемый в ходе судебного разбирательства виновным себя не признал.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области неизвестный бросил гранату в полицейских.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове