В Измаиле мужчину, бросившего в полицейских гранату, приговорили к 13 годам

Мужчину, который в 2015 году в Измаиле Одесской области бросил в сотрудников полиции осколочную гранату, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре, 33-летний подозреваемый был признан виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в покушении на убийство работников правоохранительных органов.

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По данным следствия, в декабре 2015 года он нашел пистолет, патроны к нему и осколочную гранату РГД-5, которые носил при себе.

"В тот же день жители дома в Измаиле заметили его с оружием в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако злоумышленник начал от них убегать и совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону правоохранителей. Затем житель Измаила бросил в них гранату, в результате чего двум сотрудникам полиции были нанесены легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В то же время сам подозреваемый в ходе судебного разбирательства виновным себя не признал.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области неизвестный бросил гранату в полицейских.