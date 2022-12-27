В Ивано-Франковской области сократят комендантский час на новогодние и рождественские праздники

27 декабря, 16:27
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Буковель, Ивано-Франковская область (Фото:verkhovyna.life / instagram)

Буковель, Ивано-Франковская область (Фото:verkhovyna.life / instagram)

В Ивано-Франковской области на период новогодних и рождественских праздников продолжительность комендантского часа сократят.

Об этом сообщил заместитель главы Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин.

С 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

Уже с 11 января комендантский час в регионе будет действовать с 23:00 до 05:00.

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Также в новогоднюю ночь Пункты несокрушимости в Ивано-Франковской области будут работать круглосуточно. Спасатели будут дежурить в течение 24 часов, чтобы при крайней необходимости люди могли обратиться туда и ночью.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Комендантский час Ивано-Франковск Ивано-Франковская область Новый Год Рождество Новогодние праздники Новый год 2023

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