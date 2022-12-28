В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение 28 декабря, 19:16 Интенсивность колебаний находилась ниже предела чувствительности людей (Фото:Скриншот Google Maps)

В среду, 28 декабря, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился к западу от Делятина Надворнянского района на глубине 2 км в 13:51.

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Фото: Скриншот Google Maps

Его магнитуда составила 2,4 балла по шкале Рихтера, что считается неощутимым для человека. Интенсивность колебаний находилась ниже предела чувствительности людей, поэтому сотрясения земли регистрируются только сейсмографами.