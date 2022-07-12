В Ивано-Франковской области приговорили женщину к пяти годам заключения. Она «превозносила Ленина и Сталина»

12 июля, 21:54
Сторонник коммунистической партии стоит рядом с портретом советского диктатора Иосифа Сталина, 1 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Сторонник коммунистической партии стоит рядом с портретом советского диктатора Иосифа Сталина, 1 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Ивано-Франковске суд признал женщину виновной в пропаганде и общественном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Ее приговорили к пяти годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

В суде прокурор доказал, что обвиняемая на протяжении 2019−2022 годов в соцсети Вконтакте систематически распространяла и публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима.

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«Она популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР и оправдывала преступный режим, превозносила Ленина и Сталина. По выводам судебно-лингвистической экспертизы такими сообщениями она пропагандировала коммунистический тоталитарный режим», — рассказали в прокуратуре.

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Суд признал женщину виновной по ч. 1, 2 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины. Она является уроженкой России и с 2015 года приобрела гражданство Украины, проживала в Ивано-Франковске.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Ивано-Франковск Ивано-Франковская область Иосиф Сталин Российская пропаганда Владимир Ленин Коммунизм Война России против Украины

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