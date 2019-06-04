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В Ивано-Франковской области полицейский спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Вчера, 17:58
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В Ивано-Франковской области полицейский спровоцировал ДТП с двумя погибшими - фото

Правда. иф

Водитель выехал на полосу встречного движения

В понедельник, 3 июня, в селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника местной полиции.

Об этом изданию Правда.иф сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По данным следователей, водитель Mazda 6 во время обгона допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП погибли двое местных жителей — водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Водителя Mazda 6 с многочисленными телесными повреждениями доставили в районную больницу. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии.

Виновником ДТП оказался сотрудник местной полиции. «На момент совершения ДТП водитель-нарушитель находился вне службы в отпуске», — сообщили в полиции.

Теги:   ДТП Ивано-Франковская область

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