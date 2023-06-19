На Прикарпатье осадки оставили без электричества 11 населенных пунктов 19 июня, 04:33 Осадки в Ивано-Франковской области (Фото:facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

В Ивано-Франковской области осадки размыли несколько дорог. Без электричества остаются 11 населенных пунктов.

Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук.



«На Прикарпатье продолжается непогода, в эпицентре стихии остается Верховинский район. На 18:00 повреждено несколько участков на дороге местного значения Красноилье — Замагора. Из-за стихии изолированными от мира остались до 500 человек, среди которых есть дети», — написала Онищук.

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По ее словам, повреждено транспортное сообщение в с. Кохан Белоберезской общины, здесь отрезаны от мира более 300 человек.

Подтопленная переправа в села Головы и Перекрестное — единственный путь, который ведет к населенным пунктам, где в целом проживают 2500 человек.

Затруднен проезд к населенным пунктам Голошино, Грамотное, Пробийновка. Добраться туда можно высокопроходимой техникой.

По данным Онищук, из-за непогоды без электроснабжения остались 11 населенных пунктов. На критических участках работает спецтехника, но ее работа затруднена из-за сильных осадков.

Между тем предупредила руководительница ОВА, уровень воды в местных реках растет. В связи с этим она призвала людей, проживающих вблизи водоемов, следить за ситуацией и в случае поднятия уровня воды — не медля перебраться в безопасные места.