В Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу гранату: девять пострадавших

В воскресенье, 20 мая, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный, который находится в отпуске, бросил в толпу людей гранату.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что в результате инцидента пострадали девять человек.

Также сообщается, что у военного произошел конфликт с местными жителями.

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

???????? Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. Полиция начала уголовное производство.