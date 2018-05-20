В Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу гранату: девять пострадавших

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Трагедия произошла в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области

Трагедия произошла в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области

В воскресенье, 20 мая, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный, который находится в отпуске, бросил в толпу людей гранату.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что в результате инцидента пострадали девять человек.

Также сообщается, что у военного произошел конфликт с местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. Полиция начала уголовное производство.

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