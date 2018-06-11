В Ивано-Франковской области сгорела старинная деревянная церковь - ГСЧС

Никто из людей в результате пожара не пострадал

В ночь на понедельник, 11 июня, в селе Новица Калушского района Ивано-Франковской области загорелась старинная деревянная церковь.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в православной церкви Преображения господня Киевского патриархата 1921 застройки (церковь деревянная, памятник градостроительства и архитектуры местного значения)", - говорится в сообщении.

Огнем было уничтожено здание церкви на общей площади 250 м.кв.

При этом отмечается, что сотрудникам ГСЧС удалось спасти одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять жилых домов, расположенных рядом.

Никто из людей в результате инцидента не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что во Львове сгорела деревянная церковь.