В Закарпатской области произошло ДТП с участием квадроцикла, есть пострадавшие

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В аварии пострадали четыре человека

В аварии пострадали четыре человека

В Закарпатской области произошло ДТП с участием квадроцикла.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, четыре человека на квадроцикле ехали по грунтовой дороге в горной местности в районе населенного пункта Терново.

Квадроцикл перевернулся, пассажиры получили многочисленные травмы. По предварительным данным, за рулем находился 34-летний мужчина, он вез троих женщин 45, 35 и 33 лет.

Все пострадавшие доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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