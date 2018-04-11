В Закарпатской области произошло ДТП с участием квадроцикла, есть пострадавшие

В аварии пострадали четыре человека

В Закарпатской области произошло ДТП с участием квадроцикла.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, четыре человека на квадроцикле ехали по грунтовой дороге в горной местности в районе населенного пункта Терново.

Квадроцикл перевернулся, пассажиры получили многочисленные травмы. По предварительным данным, за рулем находился 34-летний мужчина, он вез троих женщин 45, 35 и 33 лет.

Все пострадавшие доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.