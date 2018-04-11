В Закарпатской области произошло ДТП с участием квадроцикла, есть пострадавшие

В Закарпатской области произошло ДТП с участием квадроцикла.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, четыре человека на квадроцикле ехали по грунтовой дороге в горной местности в районе населенного пункта Терново.
Квадроцикл перевернулся, пассажиры получили многочисленные травмы. По предварительным данным, за рулем находился 34-летний мужчина, он вез троих женщин 45, 35 и 33 лет.
Все пострадавшие доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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