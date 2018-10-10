В Ивано-Франковской области полиция уличила депутата горсовета в получении 1,5 млн. гривен взятки

Во время спецоперации по задержанию один из правонарушителей совершил попытку наезда на полицейских и скрылся с места происшествия

Национальная полиция уличила депутата одного из городских советов Ивано-Франковской области в получении 1,5 млн. гривен взятки.

Как сообщает пресс-служба полиции, депутат горсовета совместно с бывшим работником правоохранительных органов наладил коррупционную схему решения земельных вопросов.

Во время проведения процессуальных мероприятий было установлено, что за предоставление в аренду земельного участка под строительство завода по переработке отходов указанные лица требовали от бизнесмена 50 000 евро взятки.

Деньги представитель коммерческой структуры должен был оставить в заранее обусловленном месте. Чтобы обезопасить себя от разоблачения правоохранителями, депутат привлек к преступной схеме посредника, бывшего работника правоохранительных органов. После решения о выделении земельного участка, последний должен был забрать 1,5 млн.грн. взятки и распределить деньги между всеми участниками "схемы".

Во время спецоперации по задержанию правонарушитель совершил попытку наезда на полицейских и скрылся с места происшествия. Убегая он выбросил часть денег в придорожную лесополосу, позже правоохранители обнаружили отсутствие 106 тыс. гривен от общей суммы взятки.

Во время обысков в помещении городского совета были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов. Правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, они объявлены в розыск.