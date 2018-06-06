В Ивано-Франковской области поезд насмерть сбил мужчину

По непонятным причинам мужчина остался на рельсах, когда приближался поезд

Поезд Черновцы-Ковель сбил насмерть мужчину, который сидел на рельсах.

Инцидент произошел около 23 часов вторника, 5 июня.

Как отметили в отделе коммуникации областной полиции, в пгт. Отыня, Коломыйского района на путях обнаружили тело мужчины. Предварительно оперативники установили, что пассажирский поезд сбил мужчину, от полученных травм тот скончался.

Личность погибшего еще устанавливается.

Правоохранители возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

По непонятным причинам мужчина остался на рельсах, когда приближался поезд.

Продолжается расследование.

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