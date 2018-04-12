В Ивано-Франковской области пьяный водитель сбил двух патрульных и скрылся

Вечером в среду, 11 апреля, неподалеку с. Рыбное Тисменицкого района Ивано-Франковской области водитель автомобиля Opel Vectra во время остановки патрульными совершил наезд на двух сотрудников полиции, повредил служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в областной полиции, полицейские по указанию о возможном пьяном вождении остановили Opel Vectra на польских номерах. Водитель отказался выполнить требование полицейского выключить двигатель и предоставить документы для проверки. Вместо этого он начал движение автомобилем задним ходом, чтобы скрыться с места происшествия.

Во время побега водитель наехал на работника полиции, последний упал на дорожное покрытие. Затем нарушитель поехал в сторону другого полицейского, на которого также совершил наезд, и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате действий водителя полицейские получили ссадины левой голени и правого предплечья, а машина - вмятины и царапины.

После дерзкого поведения автонарушителя работник полиции применил огнестрельное оружие. Сначала он совершил предупредительный выстрел вверх, а затем - три выстрела в направлении шин автомобиля-нарушителя, но водитель скрылся.

В дальнейшем в лесу неподалеку с. Старый Лисец был обнаружен брошенный Opel Vectra. В настоящее время правоохранители разыскивают водителя-беглеца. Его личность установлена.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2. ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 апреля в селе Гать Береговского района Закарпатской области произошло ДТП с участием трех полицейских. Очевидцы не исключают, что полицейские находились в состоянии опьянения.