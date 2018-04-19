В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус, один пассажир погиб

Автобус с пассажирами вылетел на обочину после столкновения с другим автомобилем

В четверг, 19 апреля, в селе Лоева в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили Галицкому корреспонденту в местной полиции, на трассе перевернулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Надворная-Ланчин.

Начальник областного управления ГСЧС Владимир Чернецкий уточнил, что автобус выбросило за пределы проезжей части после столкновения с легковым автомобилем. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу.

"В результате ДТП пострадали 12 человек, из них семеро - дети, пассажир автобуса 1975 года рождения погиб", - заявил он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 17 апреля в Кривом Роге произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода Arcelor-Mittal. В результате погибли девять человек.