В Ивано-Франковской области парашютист запутался в электрических кабелях

Двое парашютистов удачно приземлились на землю, а третий - зацепился за электропору

В воскресенье, 29 апреля, вблизи Коломыи Ивано-Франковской области мужчина, который прыгал с парашютом, запутался в опоре линии электропередач, сообщает местное издание Фиртка.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ивано-Франковской области Николая Гурака, при завершении полета двое парашютистов удачно приземлились на землю, а третий - зацепился за электропору.

Мужчину снимали спасатели.

В результате происшествия парашютист получил травмы. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Праге во время празднования Дня армии парашютист приземлился на зрителей: есть пострадавшие.