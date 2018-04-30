В Ивано-Франковской области парашютист запутался в электрических кабелях

В воскресенье, 29 апреля, вблизи Коломыи Ивано-Франковской области мужчина, который прыгал с парашютом, запутался в опоре линии электропередач, сообщает местное издание Фиртка.
По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ивано-Франковской области Николая Гурака, при завершении полета двое парашютистов удачно приземлились на землю, а третий - зацепился за электропору.
Мужчину снимали спасатели.
В результате происшествия парашютист получил травмы. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, в Праге во время празднования Дня армии парашютист приземлился на зрителей: есть пострадавшие.
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