В Ивано-Франковской области нашли подпольную церковь УГКЦ советских времен - фото

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Найденная подпольная церковь УГКЦ советских времен
Фото: Юстин Бойко/Facebook

Найденная подпольная церковь УГКЦ советских времен

В заброшенном доме пасечника Ивано-Франковской области нашли подпольное помещение Украинской греко-католической церкви советских времен.

Об находке в Майдановском лесничестве рассказал монах-судит Юстин Бойко.

Фото: Юстин Бойко/Facebook

Секретную церковь нашел брат о. Юстина. Теперь братья Бойки намерены самостоятельно восстановить это уникальное строние.

По его данным, маленькая церковь в обычном доме действовала в течение 1970-1990 годов. Священнослужитель смог заниматься религией, поскольку официально занимал должность пасечника.

Фото: Юстин Бойко/Facebook

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