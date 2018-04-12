В Ивано-Франковской области нашли подпольную церковь УГКЦ советских времен - фото

В заброшенном доме пасечника Ивано-Франковской области нашли подпольное помещение Украинской греко-католической церкви советских времен.

Об находке в Майдановском лесничестве рассказал монах-судит Юстин Бойко.

Фото: Юстин Бойко/Facebook

Секретную церковь нашел брат о. Юстина. Теперь братья Бойки намерены самостоятельно восстановить это уникальное строние.

По его данным, маленькая церковь в обычном доме действовала в течение 1970-1990 годов. Священнослужитель смог заниматься религией, поскольку официально занимал должность пасечника.

Фото: Юстин Бойко/Facebook