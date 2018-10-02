В Ивано-Франковской области на туристическом маршруте в Карпатах погиб мужчина

В понедельник, 1 октября, на горе Кедровая в районе села Татаров Яремчанского района Ивано-Франковской области во время прохождения по туристическому маршруту смертельно травмировался мужчина 1978 года рождения.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, когда на место прибыли спасатели и медики, пострадавший находился в тяжелом состоянии и был без сознания.
Несмотря на оказанную ему экстренную помощь, мужчина в результате полученных травм скончался.
При этом обстоятельства, при которых он пострадал, не уточняются.
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