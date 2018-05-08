В Ивано-Франковской области местные жители оборудовали подпольный спиртзавод

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В месяц завод производил более 100 тонн спирта
Фото: СБУ

В месяц завод производил более 100 тонн спирта

Служба безопасности Украины заблокировала в Ивано-Франковской области работу нелегального завода по производству этилового спирта.

"Двое жителей областного центра организовали работу подпольного завода по изготовлению оптовых партий спирта в одном из населенных пунктов Богородчанского района. Незаконную деятельность злоумышленники маскировали под видом производства биотоплива", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, производственная мощность незаконного предприятия составляла более 100 тонн продукта в месяц.

"Изготовленный спирт дельцы сбывали на территории области и в соседних регионах. Во время обысков в нелегальном цехе и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили более десяти тонн спирта и черную бухгалтерию", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что на Оболони в Киеве обнаружили подпольный цех по производству лекарственных средств.

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