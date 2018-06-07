07 июня 2018, четверг

В Ивано-Франковской области автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Более 10 человек получили травмы различной степени тяжести

Более 10 человек получили травмы различной степени тяжести

В среду, 6 июня, в Ивано-Франковской области произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика ЗИЛ, в результате чего погибла 29-летняя пассажирка автобуса, передает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что еще более 10 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Согласно сообщению, смертельное ДТП произошло в селе Майдан Тисменицкого района.

"На автодороге Стрый-Черновцы водитель рейсового автобуса Ивано-Франковск-Калуш, двигаясь в направлении Калуша, начал обгон грузовика марки ЗИЛ-130, выехав на полосу встречного движения. Именно в это время водитель Зила, груженного песком, который двигался в попутном направлении, начал осуществлять поворот налево. Это привело к столкновению транспортных средств, в результате чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров также перевернулся", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и следственного управления. Начато досудебное расследование.

Напомним, в России микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове