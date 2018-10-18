В Ивано-Франковской области 53 ребенка заболели корью, Минздрав обнаружил ряд нарушений

В селе Петранка Ивано-Франковской области 53 ребенка от 5 до 13 лет заболели корью.
По данным Минздрава, вспышка могла быть вызвана рядом нарушений.
Согласно заключению ведомства, причиной вспышки кори могло стать наличие большого количества детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации.
Коме того, в больнице, где делают прививки. была отключена электроэнергия, что могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках заведения.
Также Минздрав заявил о нарушении правил проведения профилактических прививок медицинскими работниками и техники введения иммунобиологических препаратов.
Десять детей были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в состоянии средней тяжести, еще 43 проходили лечение в местной амбулатории
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