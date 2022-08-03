«С любовью и достоинством». Как в Ивано-Франковске создают не временное жилье для переселенцев — интервью с соучредителем проекта КО-ХАТЫ

3 августа, 20:18
Эксклюзив НВ
Одна из восстановленных в рамках проекта КО-ХАТЫ квартир (Фото:MetaLab / Facebook)

Одна из восстановленных в рамках проекта КО-ХАТЫ квартир (Фото:MetaLab / Facebook)

Автор: Алла Кошляк

Из-за войны в Украине почти 800 тысяч украинцев потеряли жилье. Помочь им призван проект КО-ХАТЫ, в рамках которого создают дома для людей, вынужденно покинувших свой дом.

Как создавать достойное для жизни жилье и как объединять сообщество ради общей идеи, в интервью Радио НВ рассказала соучредительница урбанистической лаборатории Metalab и проекта КО-ХАТЫ (CO-HATY — англ.) Анна Пашинская.

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— Расскажите, пожалуйста, о проекте КО-ХАТЫ для тех, кто пока не знает такой инициативы. Как возникла идея, чем сейчас вы занимаетесь?

— КО-ХАТЫ — это проект строительства жилья. Название объясняет, как мы это делаем. Ко — это коллаборация, хаты — дом на украинском, кохаты – это любовь к людям.

Мы говорим, что хотим создавать жилье для людей, пострадавших от войны и вынужденных покинуть свои дома.

С любовью и достоинством. Для нас это очень важно. Мы знаем, что украинцы сильные, способные и можем сделать все самое лучшее друг для друга.

Недавно просматривала свои фотографии, потому что казалось, что прошло очень много времени после 24 февраля и мы начали этот проект. Но оказалось, что уже 10 марта мы были на первых объектах, которые сейчас делаем.

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Где-то через неделю-две мы сфокусировались уже на жилье. Что угодно, к чему прикасаемся, все, что переезжает, хочет уберечься от войны, нуждается в жилье. Мы начали хостить друзей, даже наших друзей-архитекторов, урбанистов. Разные бизнесы начали переезжать во Франковск. Если компания переезжает и там работает 30 человек, то 30 семьям нужно где-то жить. И жилье — это один из инструментов, через который мы помогаем этим сообществам, производствам поддерживать экономику. Это как инфраструктурный элемент — действие, которое мы делаем и создаваемое пространство. Но это нечто большее. Это об обществе, об интеграции.

— Как начинался проект? Что было сложнее всего, чтобы запустить процесс самого строительства такого жилья?

— Мы сначала анализировали, с чего нам начать и где этот ресурс взять, как строить. Потом мы думали, что во Франковске много «сырца» — будем квартиры быстро дооборудовать. А потом поняли, что есть очень много мест компактного проживания — это либо лагеря, либо общежития, не работающие сейчас отели, нуждающиеся в восстановлении. И их можно использовать для того, чтобы поселить там людей.

Первой сложностью для нас было изобрести модель [сотрудничества]. Она оказалась очень работающей, потому что мы очень хотели, чтобы это были не гетто, а интегрированные в город пространства. А второе, что не было понятно, где брать на это деньги, ресурсы, кто будет это делать. В первые недели [войны] было непросто, но с другой стороны, мы решили, что делаем это и у нас очень классная команда.

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Мы — команда с женским лидерством, но у нас свой мейкерспейс — это производственное помещение, где каждый может что-то изготавливать. Работаем в достаточно маскулинной сфере архитектуры, строительства. Но мы все умеем варить металл, работать с деревом, делать ремонты. В свое время уже много этого всего сделали. И решили: сейчас всем скажем, что начинаем это делать. Кто может — скинется деньгами, кто может — строительные материалы привезет. А мы просто идем туда с теми шпателями скрести стены.

Мы не знали, чем это обернется, но знали, что это очень нужно. Каждый день были там, коммуницировали наши потребности. И это оказалось каким-то фантастическим способом — нас поддержало и деньгами, и материалами нереальное количество людей из Польши, Германии, Австрии. Наши друзья стали как-то организовываться и уже фурами возить нам матрасы, кухонное оборудование, и для стиральных машин, и все остальное.

То есть фантастический эффект единения. Точно сотни людей сегодня нам помогают, и это реально уже длится пять месяцев.

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Только на этой неделе мы наконец-то начали кооперироваться с какими-то другими фондами. Переговоры продолжались очень долго. Все это время мы просто прожили и фактически уже один объект закончили, [реализация] второго — на половине. Это все при поддержке людей. Это то, что Украину сейчас делает страной, которая выигрывает.

— Сколько человек смогут проживать на ваших объектах и как выглядит это жилье?

— У нас будет четыре объекта. Это будет жилье, оборудованное приблизительно для 700 человек. Мы закончили один объект на 175 человек, сейчас заканчиваем на 90 человек, и еще будет два — на 260 и на 180 человек, сейчас их начинаем.

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Потребность изменилась — на более длительное проживание. Мы понимаем, что многие останутся во Франковске на несколько лет. Это люди, у которых жилье, города разрушены абсолютно и им будет некуда вернуться в ближайшее время. Поэтому мы сфокусировались не на временных шелтерах, а на более постоянной потребности.

Мы стараемся создавать квартирки — блок, где одна-две комнаты со своим санузлом, которые обставляем мебелью. Для нас очень важны эти слова — любовь и достоинство. Мы собираем всевозможные растеньица, озеленение, покупаем текстиль, организуем общие пространства для детей, небольшие коворкинги, чтобы люди могли продолжать работать, учиться. Также организовываем различные активности — психологическую поддержку, занятия для детей, общаемся с людьми.

Мы привлекаем много волонтеров. В основном это люди, которые переехали во Франковск сейчас. Во-первых, они создают это жилье вместе с нами — как-то о нем заботятся, любят его. Создается сообщество — они интегрируются с франковчанами. Это уже совсем другая история, чем просто поселить людей в комнату или в какое-то временное помещение.

Наверное, основная наша ценность — это то, что с помощью инструмента создания жилья создается сообщество. Поскольку мы все дизайнеры, архитекторы очень стараемся, чтобы это было красиво, удобно, долгосрочно. И со всяческими маленькими удовольствиями, которые делают это домом, а не просто местом пребывания.

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— Есть универсальные советы, как можно сделать жилье максимально комфортным, чтобы люди могли чувствовать себя действительно как дома? Какие-то дизайнерские, архитекторские лайфхаки? Как это сделать?

— Конечно. Первое, что заметно, дом — там, где те люди, которые тебе близки. Наверное, основное это создать сообщество, любовь, взаимоуважение, добрососедство между людьми.

Если говорить о физическом пространстве, то, например, мы привлекаем местных производителей к созданию мебели, текстиля, очень много волонтеров.

У нас стены зеленые, чтобы оно успокаивало. Вся мебель беленькая, чтобы было светло, чисто. Мы объявляли сбор растений. И когда ты расставляешь несколько растений, оно делает комнату более уютной.

Мы не экономим на мебели, на текстиле, лишь бы они была качественными, приятными. Комната становится немного обжитой — в ней есть любовь и какие-то маленькие подарочки. Мы можем даже посуду выбрать. Как для себя делаем, скажем так.

— Проживание же для людей в этих объектах будет бесплатным?

— Да правильно.

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— Насколько это затратное дело?

— Зависит от объекта, от здания. Смотря, что мы находим и как переустраиваем. В одном здании нужно полностью переделать крышу, в другом — отопление. Бывает, что ничего, тогда недорого.

Все равно эта модель очень эффективна. Оборудование одного помещения обходится где-то в среднем 100–150 долларов за квадратный метр — это уже с меблировкой, кухонным оборудованием. Это где-то втрое-вчетверо дешевле, чем даже контейнерные домики. По деньгам это довольно дешево — около тысячи евро на одного человека.

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