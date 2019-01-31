В Ивано-Франковске внедрили систему безналичной оплаты за проезд
В Ивано-Франковске в общественном транспорте внедряют систему безналичной оплаты.
"Теперь в коммунальном транспорте можно платить за проезд карточкой", - сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
Ивано-Франковск планирует до 1 июня 2019 года полностью перейти к внедрению электронного билета.
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"С июня-месяца в коммунальном транспорте стартует сервис электронного билета. Поэтому уже сейчас идет процесс его оформления", - сообщил он в Facebook.
До 1 июня льготники должны заменить свои карточки франковца на новые для проезда в коммунальном транспорте.
По словам Марцинкива, к началу лета будет сформирован реестр школьников, которые получат ученическую карточку для бесплатного проезда. В дальнейшем планируется расширить функционал ученической карточки, чтобы школьники смогли оплатить ими за питание в столовой или пройти через турникет в учебном заведении и тому подобное.