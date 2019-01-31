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В Ивано-Франковске внедрили систему безналичной оплаты за проезд

Вчера, 15:28
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Руслан Марцинкив / Facebook

В городе презентовали систему безналичной оплаты проезда

В Ивано-Франковске в общественном транспорте внедряют систему безналичной оплаты.

"Теперь в коммунальном транспорте можно платить за проезд карточкой", - сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Ивано-Франковск планирует до 1 июня 2019 года полностью перейти к внедрению электронного билета.

"С июня-месяца в коммунальном транспорте стартует сервис электронного билета. Поэтому уже сейчас идет процесс его оформления", - сообщил он в Facebook.

До 1 июня льготники должны заменить свои карточки франковца на новые для проезда в коммунальном транспорте.

По словам Марцинкива, к началу лета будет сформирован реестр школьников, которые получат ученическую карточку для бесплатного проезда. В дальнейшем планируется расширить функционал ученической карточки, чтобы школьники смогли оплатить ими за питание в столовой или пройти через турникет в учебном заведении и тому подобное.

Теги:   Электронный билет Общественный транспорт Ивано-Франковск

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