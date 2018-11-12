12 ноября 2018, понедельник

В Ивано-Франковске владельцы авто на еврономерах заблокировали таможню, в ход пошли шины

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Участники акции требуют встречи с руководителем таможни
Фото: galka.if.ua

Участники акции требуют встречи с руководителем таможни

В понедельник, 12 ноября, в Ивано-Франковске владельцы авто на еврономерах заблокировали работу таможни на улице Полевой.

Как сообщают местные СМИ, участники акции протестуют против необоснованного увеличения таможенных платежей. В протесте принимают участие около 50 человек, они зажгли три шины.

Водители требуют встречи с начальником таможни.

Фото: galka.if.ua

Причиной акции протеста стали нововведения в оценке стоимости авто, которые привозят из-за границы. Раньше рыночную стоимость определяли брокеры. Теперь ввели автоматизированную систему оценки с помощью специальной программы. По мнению водителей, она неоправданно завышает стоимость машин.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на еврономерах.

Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для автомобилей с бензиновым двигателем до 3 тыс. куб. см - €50, свыше 3 тыс. куб. см - €100, для авто на дизеле с объемом двигателя до 3,5 тыс. куб. см - €75 и свыше - €150.

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