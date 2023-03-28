В бой пошел газ. В Ивано-Франковске верующие УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм 28 марта, 23:22 Храм Рождества Христова в Ивано-Франковске (Фото:Руслан Марцінків / Facebook)

Во вторник, 28 марта, в Ивано-Франковске в храме Рождества Христова состоялась первая служба — молебен за победу Украины — с участием верующих ПЦУ. Между верующими УПЦ МП и ПЦУ произошло столкновение.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Храм Рождества Христова был последним храмом в области, который принадлежал УПЦ МП.

«Сегодня этот храм является собственностью общины ПЦУ. Общество официально зарегистрировано и имеет право собственности на эти помещения. Раньше некоторые люди пробовали захватить этот храм, но теперь все правовые документы дают право на служение здесь Православной церкви Украины. К сожалению, сегодня встретили сопротивление, стояли люди на входе и не пускали священнослужителей ПЦУ в помещение, в храме распылили газ. А накануне неизвестные заварили ворота в храм. Однако священники ПЦУ попали внутрь и провели молебен», — написал Марцинков.

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По его словам, в храме с уходом представителей УПЦ (МП) «уменьшилось икон».

В то же время, на сайте УПЦ (МП) говорится, что собор «захватили» 28 марта «агрессивно настроенные радикалы».

«Молодые люди в балаклавах выкуривали газом священников и верующих», — говорится в сообщении.

Там говорят, что «верующие УПЦ молились, тогда как радикалы, произносили угрозы в адрес верующих и кричали: Долой московского попа!». Также сообщается, что «секретаря Франковской епархии отца Василия Романюка после атаки слезоточивым газом медики госпитализировали в бессознательном состоянии».

Полицейские, как заявили в УПЦ (МП), не вмешивались в ситуацию. В церкви одновременно не говорят, обращались ли они к правоохранителям. Пока публичных комментариев от полиции нет.