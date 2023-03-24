В спортзале Ивано-Франковска повесили табличку с гомофобной надписью. KyivPride отреагировал 24 марта, 11:58 Надпись в одном из спортазов Ивано-Франковска (Фото:KyivPride/Instagram)

В одном из спортзалов Ивано-Франковска повесили табличку, в которой сказано, что спортивный инвентарь «разрешается не убирать беременным женщинам, а также лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией». Общественная организация KyivPride отреагировала.



23 марта там рассказали, что на табличку обратила внимание подписчица KyivPride. Она попросила работников спортзала снять ее, но те отказались.

После огласки в Instagram и призывов в комментариях убрать надпись, по словам активистов, спортзал сначала удалял их, позже закрыл, а затем заявил в сторис, что «табличку не будут убирать».



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Фото: KyivPride/Instagram

«Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" является гомофобным, потому что гомосексуальность вполне традиционная сексуальность. Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности, а значит, слабости геев. Это гомофобная риторика (не говоря о том, что это еще довольно мизогинно)», — объяснили в KyivPride.

Активисты подчеркнули, что гомофобия может приводить к ощущению социальной обособленности, стрессу и дискомфорту, что может повлиять на психическое здоровье. А также привести к насилию и надругательству над людьми на основе их сексуальности или гендерной идентичности.

«Аргумент "наше пространство — наши правила" не работает, потому что законодательство страны выше, чем внутренние распорядки бизнесов. Украина — страна, которая двигается в ЕС, центрируя права человека и свободы своих граждан. Давайте оставим гомофобию россии», — добавили в KyivPride.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах, который должен помочь однополым и разнополым парам получить статус близких родственников, не вступая в брак.

