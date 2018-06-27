27 июня 2018, среда

В Ивано-Франковске СБУ задержала за вымогательство взятки чиновника Госслужбы по вопросам труда

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Злоумышленник требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен
Фото: СБУ

Злоумышленник требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке главного государственного инспектора одного из структурных подразделений Управления Государственной службы по вопросам труда в Ивано-Франковской области.

Как сообщается, злоумышленник требовал от местного предпринимателя 20 тысяч гривен за то, чтобы не фиксировать обнаруженные при проверке нарушения законодательства в сфере охраны труда.

"Сотрудники СБ Украины задержали чиновника по месту жительства при получении всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет лишения свободы). Продолжаются следственные действия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что менеджер кадрового центра ВСУ вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии.

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