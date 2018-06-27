В Ивано-Франковске СБУ задержала за вымогательство взятки чиновника Госслужбы по вопросам труда

Злоумышленник требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке главного государственного инспектора одного из структурных подразделений Управления Государственной службы по вопросам труда в Ивано-Франковской области.

Как сообщается, злоумышленник требовал от местного предпринимателя 20 тысяч гривен за то, чтобы не фиксировать обнаруженные при проверке нарушения законодательства в сфере охраны труда.

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"Сотрудники СБ Украины задержали чиновника по месту жительства при получении всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет лишения свободы). Продолжаются следственные действия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что менеджер кадрового центра ВСУ вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии.