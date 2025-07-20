В Ивано-Франковске женщина случайно закрыла в машине младенца во время жары — понадобилась помощь полиции

20 июля, 10:55
Полицейские помогли спасти ребенка из заблокированного авто (Фото: Нацполиция/скриншот)

В Ивано-Франковске полицейские спасли младенца из заблокированного авто. К правоохранителям обратилась испуганная мать.

Об этом 19 июля сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий. Поскольку на улице стояла жара, ситуация могла закончиться трагически.

«Патрульные Денис Цахний и Алексей Фрищин не медлили ни секунды — среагировали мгновенно и самостоятельно смогли открыть дверь. Ребенка спасли. Все обошлось», — отметил Белошицкий.

Заместитель начальника патрульной полиции отметил, что перед тем как закрывать двери автомобиля, важно убедиться, что есть ключ. Кроме того, Билошицкий призвал не оставлять в автомобиле детей и животных.

«Даже „на минутку“ не оставляйте ребенка или домашнего любимца в авто — жара не ждет. Если есть функция автоматической блокировки — отключите ее. Держите запасной ключ в доступном вам месте. А главное — не стесняйтесь звать на помощь», — подытожил он.

Поделиться:

