В Ивано-Франковске женщина случайно закрыла в машине младенца во время жары — понадобилась помощь полиции
Полицейские помогли спасти ребенка из заблокированного авто (Фото: Нацполиция/скриншот)
В Ивано-Франковске полицейские спасли младенца из заблокированного авто. К правоохранителям обратилась испуганная мать.
Об этом 19 июля сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий. Поскольку на улице стояла жара, ситуация могла закончиться трагически.
«Патрульные Денис Цахний и Алексей Фрищин не медлили ни секунды — среагировали мгновенно и самостоятельно смогли открыть дверь. Ребенка спасли. Все обошлось», — отметил Белошицкий.
Заместитель начальника патрульной полиции отметил, что перед тем как закрывать двери автомобиля, важно убедиться, что есть ключ. Кроме того, Билошицкий призвал не оставлять в автомобиле детей и животных.
«Даже „на минутку“ не оставляйте ребенка или домашнего любимца в авто — жара не ждет. Если есть функция автоматической блокировки — отключите ее. Держите запасной ключ в доступном вам месте. А главное — не стесняйтесь звать на помощь», — подытожил он.