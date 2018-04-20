В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции

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Во время бегства от полиции священник врезался в грузовик
Фото: полиция

Во время бегства от полиции священник врезался в грузовик

В четверг вечером, 19 апреля, в Ивано-Франковске священник УГКЦ Сергей Бусел из Калуша устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

Как сообщила Галка, находясь за рулем автомобиля Skoda, он проигнорировал требование правоохранителей об остановке, после чего несколько патрульных экипажей начали его преследование.

Впрочем, сбежать священнослужителю не удалось, и на пересечении улицы Галицкой и Калушского шоссе он врезался в грузовик.

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся с Буселом в машине.

При этом отмечается, что 43-летний священник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный священник УПЦ Киевского патриархата устроил в Ивано-Франковске ДТП, после чего пытался сбежать.

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