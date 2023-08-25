В Ивано-Франковске родственников руководителей города и футболистов фиктивно зачислили на военную службу — ГБР 25 августа, 13:22 ГБР провело обыски (Фото:dbr.gov.ua)

В пятницу, 25 августа, Государственное бюро расследований сообщило, что в Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и соцподдержки родственников руководства города.

В ведомстве рассказали, что «неприкасаемыми» стали даже футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.

ГБР сообщило, что в ходе досудебного расследования установили личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые наладили противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

Видео дня

По информации ведомства, «новобранцы» получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению, а некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. Также они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств.

В ГБР заявили, что такие действия военных чиновников представляют прямую угрозу нацбезопасности Украины и подрывают авторитет территориальных центров комплектования и социальной поддержки, что вредит выполнению мобилизационных мероприятий.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Совместно с УСР Нацполиции ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий проверяются возможные противоправные действия персонала во время проведения мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного обеспечения.

По результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Расследование проводится в рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.