В Ивано-Франковской области мужчинам без разрешения военкомата будут отказывать в госпитализации
Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)
В Ивано-Франковской области было принято решение, согласно которому плановая госпитализация мужчин в возрасте от 18 до 59 лет больше не будет осуществляться без получения разрешения военкоматов.
Об этом сообщил начальник Коломыйского РОА Любомир Глушков в Facebook.
По его словам, согласно решению областного совета обороны, местным чиновникам поручено обеспечить, чтобы всех военнообязанных жителей региона, которые не состоят на учете, направили в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Глушков также добавил, что Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА получил задание подготовить и сообщить медицинским учреждениям региона о решении относительно «временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектования».
Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать территориальные центры комплектования о неплановой госпитализации военнообязанных.