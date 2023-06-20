В Ивано-Франковской области мужчинам без разрешения военкомата будут отказывать в госпитализации

20 июня, 23:12
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Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

В Ивано-Франковской области было принято решение, согласно которому плановая госпитализация мужчин в возрасте от 18 до 59 лет больше не будет осуществляться без получения разрешения военкоматов.

Об этом сообщил начальник Коломыйского РОА Любомир Глушков в Facebook.

По его словам, согласно решению областного совета обороны, местным чиновникам поручено обеспечить, чтобы всех военнообязанных жителей региона, которые не состоят на учете, направили в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Глушков также добавил, что Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА получил задание подготовить и сообщить медицинским учреждениям региона о решении относительно «временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектования».

Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать территориальные центры комплектования о неплановой госпитализации военнообязанных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Мобилизация Ивано-Франковск Ивано-Франковская область Призывной возраст Война России против Украины

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