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В Ивано-Франковске чиновник бюро судебно-медицинской экспертизы обложил подчиненных "данью"

Сегодня, 11:21
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Чиновника задержали в рабочем кабинете

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы Ивано-Франковска.

Как рассказали в спецслужбе, чиновник наладил механизм получения взяток от своих подчиненных.

В частности, он вымогал у сотрудников бюро деньги за выплаты премий и несоздание препятствий в исполнении ими своих служебных обязанностей.

Задержали коррупционера непосредственно на рабочем месте после получения очередной взятки в размере 6,5 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Чиновник Ивано-Франковск Коррупция

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