В Ивано-Франковске чиновник бюро судебно-медицинской экспертизы обложил подчиненных "данью" Сегодня, 11:21 81 Цей матеріал також доступний українською Чиновника задержали в рабочем кабинете Фото: СБУ

Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы Ивано-Франковска.

Как рассказали в спецслужбе, чиновник наладил механизм получения взяток от своих подчиненных.

В частности, он вымогал у сотрудников бюро деньги за выплаты премий и несоздание препятствий в исполнении ими своих служебных обязанностей.

Задержали коррупционера непосредственно на рабочем месте после получения очередной взятки в размере 6,5 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.