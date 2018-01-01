В Ивано-Франковске чиновник бюро судебно-медицинской экспертизы обложил подчиненных "данью"
Сегодня, 11:21
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Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы Ивано-Франковска.
Как рассказали в спецслужбе, чиновник наладил механизм получения взяток от своих подчиненных.
В частности, он вымогал у сотрудников бюро деньги за выплаты премий и несоздание препятствий в исполнении ими своих служебных обязанностей.
Задержали коррупционера непосредственно на рабочем месте после получения очередной взятки в размере 6,5 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.