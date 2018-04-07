В Ивано-Франковске будут штрафовать за побелку бордюров и деревьев

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Праздничная побелка. Инсталляция Вовы Воротнева в PinchukArtCentre
PinchukArtCentre

Праздничная побелка. Инсталляция Вовы Воротнева в PinchukArtCentre

В мае горсовет Ивано-Франковска планирует утвердить новые правила благоустройства, которые предполагают штрафы за побелку бордюров и деревьев. Об этом сообщил МІСТУ директор департамента благоустройства Михаил Смушак.

"Это напрасная трата времени и ресурсов. Ведь нужно закупить известь, а еще заплатить работникам, которые будут это делать. На наших объектах (дороги, придомовые территории) нигде бордюры не красят и не будут. Другой вопрос к учреждениям медицины, культуры и т.п. Эта показуха и гламур не к лицу нашему городу", - заявил Смушак.

Среди других изменений в правила благоустройства Ивано-Франковска – обязательные пандусы для маломобильных жителей в магазинах и других заведениях, запрет на цирки с животными, упрощение процедуры демонтажа МАФов.

Напомним, недавно директор департамента благоустройства Киева Андрей Фищук призвал граждан сообщать о коммунальщиках, которые белят деревья. Запрет на побелку в Киеве ввели еще в 2006 году, так как известь вредит деревьям.

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