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В Италии для бойца Нацгвардии Маркива запросили 17 лет тюрьмы

Вчера, 17:54
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В Италии для бойца Нацгвардии Маркива запросили 17 лет тюрьмы - фото

Наталья Кудрик / Радио Свобода

Виталий Маркив

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе.

Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода в Италии Наталья Кудрик.

«17 лет заключения для Виталия Маркива просит прокурор обвинения Дзанончелли», — написала она в Facebook.

В то же время судья отклонил запрос защиты о проведении дополнительных следственных действий в Украине.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков и и.о. командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан приняли участие в судебном заседании по делу Виталия Маркива в Италии.

Во время допроса Балан рассказал, что украинец не может быть причастным к убийству.

30 июня 2017 года в Италии в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству под Славянском итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014 года.

Теги:   Славянск Нацгвардия Украины Италия Виталий Маркив

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