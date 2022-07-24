ВСУ уже могли начать контрнаступление в Херсонской области — ISW 24 июля, 06:48 Украинские военные на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Американский Институт исследования войны (ISW) сообщил, что украинская армия готовится или уже начала контрнаступление в Херсонской области.

Аналитики института отмечают, что информация о контрнаступлении, скорее всего, будет ограничена и поступать с задержкой.

В ISW напоминают, что район между линией фронта и Херсоном состоит из небольших сельских населенных пунктов, из-за чего от местных жителей будет мало информации о передвижении войск.

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Также аналитики считают, что у российской пропаганды «нет стимула сообщать о каких-либо успехах ВСУ».

Фото: ISW

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что военное командование РФ сосредоточило в Херсонской области до 15 тысяч солдат. Это уже прореженные БТГ.

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