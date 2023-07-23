«Асимметричное истощение противника». В ISW рассказали о тактике ударов ВСУ по логистике российских оккупантов 23 июля, 17:06 Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Силы обороны Украины используют тактику асимметричного истощения войск страны-агрессора РФ (Фото:facebook.com/okPivden)

В субботу, 22 июля, Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, в котором проанализировал заявления представителей Сил обороны Украины относительно ударов по логистике российских оккупантов и какого результата пытаются достичь украинские защитники.

Об этом говорится в тексте опубликованного отчета.

В ISW убеждены, что комментарии официальных представителей Сил обороны Украины доказывают, что «кампания блокирования российских военных целей в тыловых районах Украины успешно ухудшает материально-техническое обеспечение России и возможности контрбатарейной борьбы, что, вероятно, способствует асимметричному постепенному истощению (войск страны-агрессора РФ — ред) в пользу Украины».

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В тексте отчета представители ISW обращают внимание на заявление начальника Главного управления ударных систем Генштаба ВСУ полковника Сергея Баранова, который в субботу, 22 июля, сообщил, что «украинские ракетно-артиллерийские подразделения ответственны за примерно 90% потерь России».

«Баранов заявил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный „огневой кулак“ благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам, а украинские удары настолько мощные и точные, что российские силы уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь» — цитируют заявление полковника ВСУ в отчете ISW.

В опубликованном докладе обозреватели Института изучения войны также ссылаются на заявления пресс-секретаря ОК Юг капитана 1-го ранга Натальи Гуменюк и командующего ОСУВ Таврия бригадного генерала Александра Тарнавского.

В субботу, 22 июля, представитель ОК Юг заявила, что «украинские атаки по скоплению российских боеприпасов в глубоких тылах вызывают материально-технические проблемы для российских военных».

«Бригадный генерал Тарнавский сообщил, что Украина намерена „держать противника на расстоянии вытянутой руки“, чтобы избежать ближнего боя, поскольку Украина может эффективно поражать российские войска с большой дистанции», — говорится в тексте опубликованном отчета.

Проанализировав заявления представителей Сил обороны, обозреватели ISW констатируют следующее:

«Заявления Баранова, Гуменюк и Тарнавского свидетельствуют о том, что украинские военные успешно проводят эту кампанию по блокированию российских логистических возможностей. Такие действия являются важным аспектом плана Украины по созданию условий для постепенного асимметричного истощения (войск страны-агрессора РФ — ред). Такие действия позволяют украинским войскам уменьшить потери личного состава на поле боя, что замедляет темпы продвижения для освобождения оккупированных территорий, но в то же время это позволяет увеличить потери врага в технике и живой силе».