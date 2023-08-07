Часть кампании. В ISW оценили удары Сил обороны Украины по Чонгарскому и Геническому мостам 7 августа, 08:10 ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Украинские удары по мостам на оккупированных Россией территориях являются частью украинской кампании блокирования, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так называемый «военкор» связанный с ЧВК Вагнера, утверждал, что украинские удары 6 августа свидетельствуют о том, что ВСУ методично пытаются отрезать российскую группировку на юге Украины и нарушить ее материально-техническое обеспечение подобно кампании во время херсонского контрнаступления.

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В ISW заявили, что украинские удары по восточным пунктам пропуска, вероятно, прервут транспортировку российского персонала, материальных средств и оборудования из оккупированного Крыма к критически важным российским оборонительным операциям в Запорожской области и на границе Запорожско-Донецкой области «на определенное, неопределенное время».

«Похоже, что украинские силы также расширяют свои усилия по перехвату российских военно-морских целей, привлеченных к российскому материально-техническому обеспечению в Черном море», — говорится в отчете.

В воскресенье, 6 августа, украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

6 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам.

4 августа Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.