Силы РФ в Херсонской области уязвимы, ВСУ способны сорвать их усилия по укреплению обороны — ISW
Эксперты ISW рассказали об уязвимости сил РФ в Херсонской области (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные силы в восточной части Херсонской области, вероятно, «частично уязвимы» для украинского контрнаступления, подобного тому, которое было проведено для освобождения западной части региона.
Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW).
Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими захваченными Россией территориями на юге Украины:
- южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск;
- юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ;
- трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.
Геолокационные спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих важных линий, а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.
Ограниченное количество высококачественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, которые соединяют Крым с материком, создает потенциальные «узкие места», которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.
При этом способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других регионах юга Украины постепенно будет снижаться.
Эксперты допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.
Ключевые выводы ISW:
- 17 ноября российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по территории Украины;
- Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека (СПЧ);
- российские источники продолжают утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная;
- российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка;
- 17 ноября украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области;
- Российские власти продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой;
- российские оккупационные власти продолжали уничтожать украинскую культуру на захваченных Россией территориях.