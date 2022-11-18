Силы РФ в Херсонской области уязвимы, ВСУ способны сорвать их усилия по укреплению обороны — ISW 18 ноября, 09:01 Эксперты ISW рассказали об уязвимости сил РФ в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные силы в восточной части Херсонской области, вероятно, «частично уязвимы» для украинского контрнаступления, подобного тому, которое было проведено для освобождения западной части региона.



Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими захваченными Россией территориями на юге Украины:

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южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск;

юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ;

трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.



Геолокационные спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих важных линий, а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.

Ограниченное количество высококачественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, которые соединяют Крым с материком, создает потенциальные «узкие места», которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

При этом способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других регионах юга Украины постепенно будет снижаться.

Эксперты допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

Ключевые выводы ISW:

17 ноября российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по территории Украины;

Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека ( СПЧ);

СПЧ); российские источники продолжают утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная;

российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка;

17 ноября украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области;

Российские власти продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой;

российские оккупационные власти продолжали уничтожать украинскую культуру на захваченных Россией территориях.