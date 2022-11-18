Силы РФ в Херсонской области уязвимы, ВСУ способны сорвать их усилия по укреплению обороны — ISW

18 ноября, 09:01
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Эксперты ISW рассказали об уязвимости сил РФ в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Эксперты ISW рассказали об уязвимости сил РФ в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные силы в восточной части Херсонской области, вероятно, «частично уязвимы» для украинского контрнаступления, подобного тому, которое было проведено для освобождения западной части региона.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими захваченными Россией территориями на юге Украины:

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  • южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск;
  • юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ;
  • трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.

Геолокационные спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих важных линий, а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.

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Ограниченное количество высококачественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, которые соединяют Крым с материком, создает потенциальные «узкие места», которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

При этом способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других регионах юга Украины постепенно будет снижаться.

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Эксперты допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

Ключевые выводы ISW:

  • 17 ноября российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по территории Украины;
  • Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека (СПЧ);
  • российские источники продолжают утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная;
  • российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка;
  • 17 ноября украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области;
  • Российские власти продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой;
  • российские оккупационные власти продолжали уничтожать украинскую культуру на захваченных Россией территориях.
https://www.youtube.com/watch?v=zc_x8RNcJ2U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Херсонская область Война России против Украины

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