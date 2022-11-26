В ISW объяснили, почему Россия стала чаще обменивать пленных 26 ноября, 08:00 Обмен пленными (Фото:ОПУ)

Россия, вероятно, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы снять недовольство в информационном пространстве.



Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW).



Аналитики предполагают, что российское министерство обороны увеличило частоту обменов, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.



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ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9.



Специалисты считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское минобороны было заметно сдержаннее в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.



«Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне», — говорится в сообщении.